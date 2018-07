Motoristas de ônibus entram em greve no Recife

Os moradores da região metropolitana do Recife foram surpreendidos nesta sexta-feira, 20, com uma greve de ônibus - por 24 horas - deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Pernambuco. A paralisação, de advertência, foi decidida depois de uma reunião, na tarde de quinta na Delegacia Regional do Trabalho (DRT), que não chegou a consenso sobre reivindicação salarial. Os motoristas, cobradores, fiscais de linha e mecânicos querem um aumento salarial de 12,8%. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos propõe 4%. A adesão é parcial. A região metropolitana do Recife tem cerca de 1,7 milhão de usuários, servidos por 2,7 mil coletivos distribuídos em 354 linhas.