Motoristas de ônibus entram em greve no Rio Os motoristas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro entraram em greve na manhã de hoje prejudicando centenas de passageiros. Segundo informações da Secretaria Estadual de Transportes, cerca de 3,4 milhões de pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente. Para diminuir o impacto da paralisação aos passageiros, a pasta determinou que trens, metrô e barcas operem com a capacidade máxima.