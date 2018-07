Motoristas de ônibus fazem protesto em SP

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo interdita a faixa exclusiva de ônibus da via, no sentido bairro. A manifestação concentra-se na região entre o Viaduto Antártica e o Viaduto Pompeia, conforme a Polícia Militar. Os integrantes do protesto começaram a se reunir por volta das 6h53 desta segunda. A PM informou que o grupo pretende sair em passeata, mas não soube informar com qual destino.