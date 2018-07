Motoristas de ônibus voltam ao trabalho em Osasco

A paralisação, que afetou linhas que atendem Osasco e outras sete cidades, chegou ao fim na tarde de quinta-feira, após audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no centro de São Paulo, quando foi decidido que a categoria terá reajuste salarial de 7% e garantia de emprego por 90 dias, além de outros pontos. Os motoristas reivindicavam reajuste de 15%.

Segundo o sindicato, apenas funcionários da Viação Osasco insistiam em manter a greve. Apesar de os trabalhadores terem retornado ao trabalho por volta das 5h30, os passageiros ainda enfrentavam grandes filas nos pontos de ônibus por volta das 7h45. O sindicato disse que a circulação dos coletivos já está se normalizando.

Além de Osasco, usuários dos municípios de Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Barueri, Embu, Taboão e Cotia também foram prejudicados. Diversas linhas que fazem o trajeto até as regiões do Butantã e de Pinheiros, na zona oeste da capital, também foram afetadas pela greve.