Motoristas de SP encontram lentidão na Tamoios Os motoristas que pretendem chegar ao litoral norte do estado de São Paulo enfrentam lentidão principalmente na Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. De acordo com a Política Rodoviária Estadual, o percurso está sendo feito em aproximadamente duas horas, o dobro do tempo normal. As câmeras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) mostram um longo trecho de filas na região de Paraibuna.