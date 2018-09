Motoristas de SP enfrentam lentidão na Bandeirantes

O motorista que retornava para São Paulo por volta das 20h15 deste domingo, 23, enfrentava lentidão entre os quilômetros 58 e 66 na Rodovia dos Bandeirantes, segundo a Autoban, empresa que administra o Sistema Anhangüera-Bandeirantes. Nas outras estradas paulistas, o movimento continuava intenso, porém sem registro de congestionamentos ou acidentes que atrapalhassem o tráfego, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual e as concessionárias que administram as vias. Veja também: O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Data lembra a morte de Zumbi dos Palmares De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital do Estado ao litoral sul de São Paulo, entre 19 e 20 horas, 4.710 veículos utilizaram as duas rodovias rumo à São Paulo. Cerca de 265 mil veículos deixaram a capital paulista rumo às praias no feriado do Dia da Consciência Negra e 230 mil já voltaram, restando cerca de 35 mil carros na Baixada. A operação subida teve início por volta das 10 horas, com subida por seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta e descida por duas pistas da Anchieta, no esquema 2 por 8.