Motoristas de vans ocupam saguão de secretaria no Rio O saguão do prédio da Secretaria Municipal de Transportes do Rio, em Botafogo, na zona sul, foi ocupado na tarde desta segunda-feira, 14, por um grupo de cerca de 50 motoristas de vans. Pela manhã, havia acontecido um protesto na Favela Rio das Pedras, na Barra da Tijuca, zona oeste, contra novas regras para o transporte alternativo aplicadas pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB). Na manifestação, ruas foram interrompidas e pneus, queimados. Policiais militares seguiram para o prédio da secretaria, que foi fechado pela prefeitura. O expediente foi suspenso.