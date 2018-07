Motoristas de vans proibidas no Rio protestam Cerca de 300 motoristas de vans realizam uma passeata na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na zona sul do Rio, contra o decreto da prefeitura do Rio, que proibiu a circulação de veículos de transporte alternativo na zona sul da cidade. Os manifestantes ocupam duas das três faixas da pista sentido Arpoador. Com faixas e cartazes pedindo ajuda até da presidente Dilma Rousseff, o protesto conta com um carro de som que diz: "deixe a gente passar, nós estamos legalizados, só queremos trabalhar".