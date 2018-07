Motoristas de vans protestam nas ruas do Rio de Janeiro Perto de 3,5 mil motoristas de transporte alternativo da cidade do Rio de Janeiro, que inclui vans e peruas, fazem um protesto na manhã desta quarta-feira por mudanças na licitação que regula a atividade. Em greve desde a meia-noite, os motoristas ocupam as vias no entorno do Estádio do Maracanã, na zona norte da capital fluminense e planejam partir em carreata até o Aterro do Flamengo, na zona sul.