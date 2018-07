Motoristas dentro da USP não respeitam os pedestres

O levantamento feito pela CET entre os dias 13 e 28 de setembro mostra que, das 11 horas às 13 horas, dois terços (68%) dos motoristas não deram preferência a pedestres nas faixas de travessia sem semáforo dentro da USP. Além disso, 65% dos veículos que dobraram esquinas não ligaram a seta, uma infração considerada grave. Para as duas análises, foram contados, respectivamente, 1.737 e 2.077 veículos. A cada dia útil, circulam pelos 4,5 milhões de m² da Cidade Universitária cerca de 50 mil veículos e 100 mil pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.