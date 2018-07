Motoristas e cobradores encerram greve em Florianópolis Os motoristas e cobradores de ônibus da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, encerraram hoje a greve iniciada na terça-feira, e o sistema de transporte já voltou a funcionar normalmente. Os trabalhadores aceitaram a proposta do governo municipal, que ofereceu reajuste salarial de 7% e aumento no valor do vale-alimentação para R$ 310, retroativo ao mês de maio. Além disso, a estabilidade no emprego será de 120 dias - a contagem começou em maio - e os cobradores vão permanecer com seus empregos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo (Sintraturb). Cerca de 200 mil pessoas na Grande Florianópolis ficaram sem o transporte público durante a greve.