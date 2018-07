Motoristas e cobradores fazem greve de 48h no Rio Motoristas e cobradores de ônibus decidiram nesta segunda-feira, 12, fazer uma nova greve de 48 horas, a partir da meia-noite. A decisão foi tomada após uma audiência de conciliação promovida no Tribunal Regional do Trabalho, no centro do Rio, em que não houve ajuste entre as partes. Cerca de 1,8 milhão de pessoas utilizam diariamente os ônibus municipais do Rio.