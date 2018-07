Motoristas e cobradores fazem paralisação em Natal Os motoristas e cobradores de ônibus de Natal, no Rio Grande do Norte, iniciaram nesta quinta-feira, 12, paralisação por tempo indeterminado. O resultado imediato da greve foi o transtorno para população que precisa do transporte coletivo. Paradas de ônibus lotadas, pessoas buscando o transporte alternativo, como são chamadas as vans, e as pessoas se atrasando para os seus compromissos devido à greve.