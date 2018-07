Motoristas encontram chegada complicada a São Paulo

Pela Rodovia Castello Branco, a chegada à capital paulista também estava complicada. O excesso de veículos causava uma lentidão que se estendia do quilômetro 16 ao 14 na pista marginal e do 17 ao 13 na pista expressa. Também havia no início da manhã lentidão do quilômetro 29 ao 26 da rodovia. O mesmo problema ocorria também na Rodovia Raposo Tavares. Em alguns pontos, o excesso de veículos provocava lentidão: na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao 10 e do 23 ao 20.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, no qual as pistas sul das rodovias dão acesso ao litoral e as pistas norte, a São Paulo. De acordo com a concessionária Ecovias, no início da manhã formava um ponto de lentidão na altura do quilômetro 13 da Rodovia Anchieta. Nas demais estradas, o trânsito era tranquilo e não havia registros de acidentes graves ou congestionamentos, de acordo com a Polícia Rodoviária e as concessionárias.