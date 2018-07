Motoristas encontram lentidão na volta do litoral de SP

Os motoristas que retornam à capital paulista no início da noite deste sábado, 23, já encontram alguns trechos de lentidão no sistema Anchieta-Imigrantes. A Polícia Rodoviária Estadual recomenda que os motoristas evitem retornar a São Paulo neste domingo, quando o trânsito ficará intenso das 10 às 23 horas.

Segundo o site da Ecovias, concessionária que administra as rodovias, na Imigrantes, que conta com seis pistas em direção a São Paulo, o tráfego está lento na região da Serra e intenso no Planalto, na chegada à Capital. Pela Anchieta, na subida para São Paulo, o tráfego encontra-se lento nas regiões da Serra e do Planalto. Na descida para o litoral, o tráfego é normal.