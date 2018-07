Motoristas enfrentam congestionamento de 100 km na China

Um congestionamento que se estende por mais de cem quilômetros no nordeste da China entrou nesta segunda-feira em seu nono dia, de acordo com a imprensa do país.

Segundo o jornal estatal Global Times, o congestionamento se estende entre Jining, na região autônoma da Mongólia Interior, e Huai'an, na província de Hebei, na região de Pequim.

Os veículos, a maioria deles caminhões a caminho da capital chinesa, andam lentamente devido aos trabalhos de manutenção da estrada, à presença de veículos quebrados, parados no caminho, e ao excesso de veículos.

Os trabalhos de manutenção na estrada são necessários para consertar os danos causados pelo aumento do tráfego de caminhões e devem continuar até o meio de setembro.

O trecho de estrada, parte da via expressa que liga Pequim ao Tibete, é muito usado por caminhões que transportam carvão da Mongólia Interior.

Nos últimos anos, o uso de veículos tem ficado mais popular na China, e o governo vem investindo mais na construção de estradas.