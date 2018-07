Motoristas enfrentam congestionamento na Rio-Santos Os motoristas que retornavam para o Rio de Janeiro por volta das 11 horas de hoje enfrentavam um grande congestionamento na Rodovia Rio-Santos, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A lentidão chegava a oito quilômetros no trecho entre os kms 411 e 403, na região de Mangaratiba e Itaguaí, já na chegada ao Rio de Janeiro. Outro ponto de congestionamento na rodovia estava no km 543, devido a uma queda de barreira em Mambucaba, na região de Parati. Na BR-101, os motoristas que voltavam da Região dos Lagos para o Rio encontravam trânsito intenso, que deve aumentar a partir das 13 horas, com grande possibilidade de haver congestionamentos na região, segundo a PRF. Uma queda de barreira na Rodovia BR-040, que liga o Rio a Minas Gerais, também deixava o tráfego lento na altura do km 21. Apenas o acostamento e uma faixa de rolamento estavam liberados para o tráfego de veículos.