Motoristas enfrentam lentidão em estradas que dão acesso ao litoral paulista

Os motoristas que escolheram a manhã deste sábado, 27, para viajar com destino às praias do litoral paulista já enfrentam pontos de lentidão nas estradas. O Sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso às praias do Sul de São Paulo, tem filas no pedágio. A melhor opção, segundo a Ecovias, responsável pelo trecho, é a Anchieta que tem tráfego livre.

A rodovia dos Imigrantes, de acordo com a concessionária, já conta com tem três pontos de lentidão em direção ao litoral, do km 24 ao 32, do km 39 ao 43 e do km 62 ao 65. Na Cônego Domênico Rangoni, o trânsito está normal em ambos os sentidos. Na Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é lento, sentido Praia Grande, do km 276 ao 277.

Quem segue com destino ao litoral Norte de São Paulo encontra tráfego lento na rodovia Carvalho Pinto, sentido Rio de Janeiro, no acesso à Dutra, conforme a Ecopistas, do km 128 ao km 130. O motivo, segundo a concessionária responsável, é o excesso de veículos e os motoristas que seguem para Campos do Jordão contam com uma faixa a mais. O tráfego também é intenso, segundo a concessionária, no km 96 da Carvalho Pinto, sentido interior, no acesso à rodovia dos Tamoios.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), na rodovia Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, o tráfego é intenso nos dois sentidos. Há liberação parcial da via no km 147, altura da Praia de Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião, com sistema pare e siga, organizado pela Polícia Rodoviária Estadual, devido a fissuras na pista no sentido Maresias-Centro motivadas pelas chuvas fortes que atingiram a região.

Na Mogi-Bertioga, sentido Bertioga, há dois pontos de lentidão, do km 60 ao 64 e do km 75 ao 88. Já quem segue para Mogi, conforme o DER-SP, o tráfego está normal. Os motoristas também trafegam sem problemas na Oswaldo Cruz tanto para quem segue para Ubatuba quanto quem vai para Taubaté. Já na Rodovia dos Tamoios, que dá acesso a Caraguatatuba, município vizinho a São Sebastião, o tráfego é intenso.

Os motoristas que vão passar o feriado de Ano Novo no interior de São Paulo e decidiram viajar hoje pela manhã encontram normalidade na maioria das estradas. A exceção, segundo a CCR, concessionária responsável, é a Dutra, no sentido Rio de Janeiro, por conta de um acidente. Há lentidão do km 122 ao 113. No sentido de São Paulo, o tráfego é normal. Na Régis Bittencourt, os motoristas também enfrentam trânsito lento devido ao excesso de veículos. O tráfego, segundo a Arteris, está pesado entre o km 342 e o km 353, no sentido Norte.