Motoristas enfrentam lentidão na volta das praias em SP

Por volta do meio-dia, a Ecovias liberou a pista Sul da Imigrantes para subida, a melhor opção neste momento apesar do tráfego intenso. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera agora em 4x6, ou seja, com seis pistas sentido capital e as outras quatro disponíveis para os motoristas que descem ao litoral paulista.

Quem segue em direção a São Paulo pela rodovia dos Imigrantes encontra tráfego lento do km 64 ao km 58. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, pista leste, há morosidade do km 285 ao km 274 e na pista oeste, do km 270 ao km 274. Já na rodovia Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento em direção à Capital do km 268 ao km 270. E quem vai para o litoral, a descida da serra está sendo realizada pelas duas pistas da Anchieta, que tem trânsito normal até o litoral, segundo a Ecovias.

Na Rio-Santos, o tráfego é intenso no sentido de São Sebastião e lento do km 211 ao 214 para quem segue para o Guarujá, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Permanece o sistema Pare e Siga no km 147, na praia de Toque Toque, com tráfego liberado somente para veículos leves e micro-ônibus. No local, ocorreram fissuras na pista por conta das chuvas fortes que atingiram a região e, por isso, esta operação foi implantada desde o final do ano passado.

A Mogi-Bertioga tem morosidade do km 60 ao 64 e do 76 ao 80 no sentido Bertioga. Os motoristas que seguem para Mogi não encontram dificuldade. Na Raposo Tavares, de acordo com o DER-SP, o tráfego é normal nos dois sentidos.

As condições do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, é normal nos dois sentidos.