Motoristas enfrentam lentidão nas rodovias de São Paulo

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego segue lento na Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, do km 292 ao km 289. As demais rodovias, segundo a Ecovias, concessionária responsável, apresentam boas condições. Mais cedo, uma carreta tombou na Anchieta, sentido São Paulo, causando lentidão por 5 quilômetros. No entanto, o tráfego em direção à capital já foi normalizado, de acordo com a Ecovias.

Está em vigor a operação subida no Sistema Anchieta-Imigrantes. Quem deixa o litoral Sul com destino a São Paulo deve optar pela pista norte e sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Já a descida à baixada é feita, segundo a Ecovias, pela pista sul da Anchieta.

No litoral Norte de São Paulo, os motoristas enfrentam tráfego lento na Carvalho Pinto, sentido São Paulo, do km 93 ao 90, por excesso de veículos, segundo a Ecopistas. Na rodovia Ayrton Senna, com destino à capital, há três pontos de lentidão, do km 56 ao 55, do km 40 ao 35 e do 32 ao 29. Ambos por excesso de veículos.

Há lentidão na Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, do km 88 ao 79. Já quem segue com destino a Ubatuba, o tráfego está normal. O tráfego também está intenso na rodovia Mogi - Bertioga, sentido Mogi. Na via Dr. Manoel Hyppólito Rego, a Rio Santos, há morosidade, no sentido Guarujá, do km 209 ao 211 e do km 198 ao 205.

Na Rodovia dos Bandeirantes, destino capital, os motoristas encontram três pontos de lentidão, sendo o primeiro na pista expressa, do km 76 ao km 68, depois do km 15 ao km 13, e o último, em Jundiaí, do 59 ao 58. A CCR AutoBan informa a implantação da Operação Caminhão, na qual os caminhões não podem circular entre o km 48 e o km 23. A concessionária recomenda como alternativa a Rodovia Anhanguera.

Já na Anhanguera, também com destino a São Paulo, o tráfego está lento, segundo a concessionária responsável, do km 62 ao km 59.

Os motoristas que deixam o Rio de Janeiro em direção à capital, enfrentam trânsito moroso na Dutra, km 87 ao 92, e do 69 ao 75, em Aparecida. Quem segue na direção contrária, encontra trânsito moroso do km 20 ao 18, em Lavrinhas, por conta do excesso de veículos.

Na rodovia Fernão Dias, há lentidão na pista Sul (sentido São Paulo), do km 50 ao km 58, nas regiões de Atibaia e Mairiporã (SP), e do km 36 ao km 41, na região de Atibaia (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), os usuários seguem sem retenção, na tarde deste domingo.