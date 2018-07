Motoristas enfrentam trânsito na saída do litoral sul Os motoristas que saem do litoral em direção à capital paulista enfrentam trânsito lento na tarde deste domingo, 19. Na saída de Praia Grande, no litoral sul, o tráfego está moroso na Rodovia Imigrantes, do km 70 ao km 65, por causa do excesso de veículos. Na serra, o trânsito segue bem pelas duas pistas da rodovia, conforme informações da Ecovias.