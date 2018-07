Motoristas infratores são notificados via Diário Oficial

"A publicação equivale à entrega que os Correios fariam, então, já partimos do pressuposto de que agora as pessoas receberam a notificação", explica o inspetor Jerry Dias, chefe da Divisão de Multas e Penalidades da PRF. "Na história recente, é a primeira vez que utilizamos desse meio. Trata-se de uma medida extrema, prevista na própria legislação."

A lista divulgada inclui tanto as notificações de autuação (que informa a ocorrência da infração) quanto as de penalidade (que traz o boleto de pagamento). As infrações publicadas agora no Diário Oficial da União tinham sido devolvidas pelos Correios. O inspetor explica que muitos motoristas não conseguem ser notificados - as justificativas variam, de pessoas que não são encontradas em casa a até a recusa em receber o documento.

No caso de motoristas que mudaram de endereço sem atualizar o cadastro do veículo no Detran, a notificação devolvida é considerada como entregue. A criação de um Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf) melhorou a comunicação entre os Detrans estaduais e a PRF, aperfeiçoando a busca pelos motoristas infratores.

A PRF diz que os direitos de defesa dos motoristas serão respeitados - e que cabem recursos. "Estamos preservando o direito de defesa, que foi renovado, e até por uma questão de preservar a imagem do cidadão, os nomes (dos infratores) não foram divulgados", observa Dias. "O Brasil inteiro está tomando conhecimento de que a PRF preza pelo direito do cidadão, que temos a responsabilidade de não permitir que o infrator saia impune".

Os motoristas podem buscar informações sobre a notificação na seção "nada consta" do site da Polícia Rodoviária Federal (www.dprf.gov.br). A PRF prevê que mais listas de notificações sejam publicadas semanalmente no Diário Oficial da União até o final de maio deste ano.