Motoristas já encontram lentidão no retorno a SP Os motoristas que retornam a São Paulo neste fim de domingo de Natal já encontram lentidão em algumas rodovias que dão acesso à capital. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, há congestionamento no trecho de serra da Imigrantes, entre os quilômetros 55 e 42. Neblina e chuva prejudicam a visibilidade no topo da serra. A Ecovias recomenda que os motoristas usem a Anchieta no caminho para São Paulo.