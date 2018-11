Motoristas não enfrentam problemas nas estradas no retorno a SP

SÃO PAULO - Os motoristas que retornam a São Paulo neste feriado de Páscoa não enfrentam dificuldades nas principais estradas que ligam a capital paulista ao interior, ao litoral e a outros Estados neste domingo, 4.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias adotou a operação 2 x 8, com a descida para o litoral realizada só pela pista sul da Anchieta. O sistema não apresenta pontos de congestionamento, sendo que o tráfego é intenso na pista norte da Imigrantes, em direção a São Paulo. A Ecovias trabalha com a expectativa de trânsito mais carregado a partir das 14 horas.

As rodovias administradas pela CCR também apresentam tráfego tranquilo para o motorista. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital paulista ao interior do Estado, não possui nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos. O motorista também não enfrenta dificuldades na rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, e no Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, que liga a capital paulista ao interior do Estado.

O tráfego está normal na rodovia Regis Bittencourt, operada pela concessionária OHL, tanto no sentido para São Paulo quanto para Curitiba (PR).

O motorista encontra problemas na saída de São Paulo para Belo Horizonte (MG) pela Fernão Dias, operada também OHL, cuja pista está interditada no sentido da capital mineira para obras. Com isso, o trânsito está ruim do quilômetro (km) 90 até o km 65, inclusive com pontos de congestionamentos.