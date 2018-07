Motoristas prometem paralisações no Grande Recife

"Os patrões dizem não ter como pagar o aumento, então abram as contas das empresas para que isso possa ficar comprovado", desafiou o secretário-geral do sindicato dos Rodoviários do Grande Recife, Josival Costa.

Depois de três dias de greve por reajuste salarial, nos 28, 29 e 30 de julho, os trabalhadores conseguiram suas reivindicações através da justiça do trabalho. Eles queriam 10% de reajuste e aumento do vale refeição de R$ 171,00 para R$320,00. Conseguiram o percentual desejado e R$ 300,00 do vale refeição. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) havia proposto 6% de aumento linear - salários e benefícios. O salário inicial dos motoristas é de R$ 1.605,00 e o dos cobradores, R$ 738,00.

Diante da determinação do TRT-PE, entrou com recurso, com pedido de liminar, ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), pedindo a sua suspensão, sob o argumento de não ter capacidade financeira para bancar o aumento, pois tem como única fonte de renda as passagens - a mais barata custa R$ 2,15. O ministro do TST Barros Levenhagen acatou o pedido de liminar, determinando o reajuste de 6%, que fica valendo até o julgamento do caso pela Seção de Dissídios Coletivos do TST, que ainda não tem data definida.

Com a suspensão, os trabalhadores fizeram paralisação na sexta-feira (22) quando, além dos transtornos para dois milhões de usuários da região metropolitana que usam transporte público, um ônibus foi incendiado - sem feridos - e vários outros tiveram seus pneus furados. O Grande Recife conta com 18 terminais integrados, com três mil ônibus distribuídos em 394 linhas.