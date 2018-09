Motoristas protestam em frente à Prefeitura de SP Cerca de 230 motoristas e cobradores de ônibus participavam na tarde de hoje de um protesto em frente à Prefeitura, no centro da capital paulista. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo informou que o objetivo da manifestação é pedir o apoio da Prefeitura para que a lista de reivindicações da categoria seja atendida. Entre os pedidos constam a reposição de perdas salariais, o pagamento de participação por lucros e resultados e melhoria da qualidade do plano de saúde e dos produtos das cestas básicas. Os manifestantes começaram a chegar ao local por volta das 14h30 e ocuparam todo o Viaduto do Chá, bloqueado desde 15h20. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou desvios pela região. Segundo a CET, o fechamento do viaduto prejudicava o trânsito na região por volta das 15h30. A Polícia Militar afirmou que o protesto era pacífico.