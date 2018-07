Motoristas relatam assaltos na Rodovia dos Tamoios

No sábado, um casal teve o carro roubado. Um veículo escuro com quatro homens armados emparelharam com o carro das vítimas, obrigando-as a parar. O carro foi roubado e as vítimas ficaram à pé na estrada. Depois, pediram socorro no posto da Polícia Rodoviária. Na madrugada de domingo, vários motoristas relataram à Polícia Rodoviária que foram vítimas de tentativa de assalto no trecho por volta das 3 horas.