Motorola apresenta smartphone com processador Intel

Com tela de 4.3 polegadas e plataforma Android, do Google, o Razr é muito parecido com o Razr M, lançado no começo de setembro para consumidores norte-americanos, mas seu processador foi desenvolvido pela Intel, no lugar do chip da Qualcomm.

Escolher o chip da Intel é incomum na indústria de smartphones e tablets, que tem como favoritos os processadores energeticamente eficientes desenvolvidos por Qualcomm e Samsung, que utilizam tecnologia licenciada pela britânica ARM Holdings.

O novo smartphone, que será lançado em outubro, utiliza a nova versão do processador Medfield, da Intel, mais rápido que a versão usada em aparelhos lançados no começo do ano pela Orange no Reino Unido, MegaFon na Rússia e Lava International na Índia.

Tais lançamentos marcaram as primeiras incursões significativas da Intel no mercado de telefonia móvel, sendo que o desempenho dos chips Medfield supera a expectativa de muitos céticos.

(Por Kate Holton e Noel Randewich)