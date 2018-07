Motos terão seguro ao estacionar

O Projeto 19/2009 é de autoria do vereador Chico Macena (PT), que afirma ter recebido diversas reclamações de consumidores que enfrentavam problemas para receber o valor da moto ou bicicleta quando essas eram roubadas ou furtadas dentro do estacionamento. Com isso, o cliente lesado era obrigado a acionar a Justiça para receber a indenização.

O texto deve passar por segunda votação e, se aprovado, segue para a sanção do prefeito Gilberto Kassab (DEM). Se o projeto foi aprovado, o descumprimento da lei implicará multa diária de R$ 1 mil. Procurado, o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de São Paulo (Sindepark) preferiu não se pronunciar até que o conteúdo da proposta seja analisado.