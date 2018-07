Movimentação nos aeroportos do País é tranquila

Dos 127 voos programados no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da Capital paulista, nenhum saiu atrasado. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dos 138 voos programados, apenas um estava atrasado no início da tarde. Ao longo da manhã desta sexta-feira, 6 saíram com atrasos.

No Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, dos 84 voos programados, apenas um estava atrasado. Já no Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, que tinha 73 voos programados, nenhum estava atrasado. Em Brasília, dos 88 voos programados, 1 estava atrasado.