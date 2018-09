Movimento ainda está tranquilo nas rodovias de SP

O movimento está normal nas Rodovias Régis Bittencourt, Fernão Dias, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, dos Tamoios, Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Raposo Tavares e no sistema Anchieta-Imigrantes.

Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista só encontra congestionamento entre os km 65 e 67, em Guaratinguetá, por conta de obras que interditam uma faixa de rolamento, no sentido São Paulo.

Já os motoristas que foram passar o feriado prolongado em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, enfrentam tráfego intenso, mas fluindo bem, na Rodovia Floriano Peixoto, segundo a polícia rodoviária estadual.

Três engavetamentos provocavam lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, na região de Jundiaí. Um deles, entre três veículos, aconteceu no km 60. Logo em seguida, outros quatro carros colidiram no km 62 e o último ocorreu entre três veículos no km 64. Ninguém ficou ferido.

Nos demais trechos da via e na Rodovia Anhanguera o trânsito seguia normalmente. Segundo a concessionária Autoban, o movimento de veículos deve aumentar depois das 16 horas.

A Rodovia Castelo Branco apresentava vários trechos com lentidão no sentido capital, entre eles entre o km 55 ao km 52, do km 44 ao km 38 e do km 32 ao km 28, todos por excesso de veículos.