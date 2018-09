Movimento começa a ficar intenso nas estradas paulistas

O movimento começava a ficar intenso nas principais rodovias paulistas na tarde deste domingo, 23, volta do feriado da Consciência Negra. Porém até as 15 horas não havia registros de congestionamentos ou acidentes que atrapalhassem o tráfego, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual e as concessionárias que administram as estradas. Veja também: O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Dom Pedro I O trânsito na Tamoios e Raposo Tavares O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares No feriado, 1,6 milhão de veículo devem deixar São Paulo Data lembra a morte de Zumbi dos Palmares De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul de São Paulo, na última hora, 6.411 veículos utilizaram as duas rodovias rumo à capital paulista. Cerca de 250 mil veículos deixaram São Paulo rumo às praias no feriado e 190 mil já voltaram, restando cerca de 60 mil carros na Baixada. A operação subida teve início por volta das 10 horas, com subida por seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta e descida por duas pistas da Anchieta, no esquema 2X8. Acidente Um caminhão que transportava leite tombou na altura do quilômetro 191 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na região de Santa Isabel, na tarde deste domingo, 23. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e o veículo ocupava uma das pistas da via, provocando cerca de 1,5 quilômetro de lentidão. Ninguém se feriu.