Movimento começa a ficar intenso nas estradas paulistas O movimento começava a ficar intenso nas principais rodovias paulistas no início da tarde de hoje, véspera de Natal. Até as 12h15, não havia registros de congestionamentos ou acidentes que atrapalhassem o tráfego, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual e as concessionárias que administram as estradas. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, na última hora, 3.063 veículos utilizaram as duas rodovias rumo ao litoral. Mais de 133 mil veículos seguiram rumo às praias desde a 0h de segunda-feira, quando a contagem foi iniciada.