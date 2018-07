Movimento contra Copa reúne cerca de 100 no DF Cerca de cem pessoas estão reunidas na tarde desta quinta-feira na Praça do Relógio, em Taguatinga, uma cidade satélite do Distrito Federal, para protestar contra a Copa do Mundo. Liderados pelo movimento Juntos e Comitê Popular da Copa do DF, os manifestantes agendaram uma série de atos enquanto durar o mundial no País.