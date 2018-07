Movimento convida população a apagar as luzes às 20h30 de hoje Às 20h30 de hoje, a população de toda a Terra está convidada a participar da "Hora do Planeta" e apagar as luzes como forma de protesto contra o desmatamento e as mudanças climáticas. A Eldorado FM e a Rádio Estadão são as rádios oficiais do movimento no Brasil, realizando uma contagem regressiva. No ano passado, a iniciativa mobilizou mais de 1 bilhão de pessoas em 125 países. Monumentos como o Cristo Redentor, a Torre Eiffel e o Empire State foram alguns dos ícones que ficaram no escuro por 60 minutos.