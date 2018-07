Movimento de fiéis na Dutra rumo a Aparecida é intenso

De olho nessa movimentação que se intensifica no sábado, o Santuário Nacional de Aparecida ampliou o número de missas. De acordo com o bispo auxiliar da Arquidiocese da cidade, d. Darci José Nicioli, a mudança é para atender aos cristãos que chegam durante todo o dia e permanecem em até a noite no município.

Além de mais celebrações, com a primeira começando às 5 horas e a última às 21 horas, no total de seis cerimônias eucarísticas, a Igreja também lançou a meditação do terço via satélite, que terá início às 14 horas, com a participação de outros nove santuários espalhados pelo mundo. Durante o rosário, os fiéis acompanharão, diretamente de Roma, uma mensagem do papa Francisco. Templos de Washington (que serviu de inspiração arquitetônica para Aparecida), Nairóbi, no Quênia, Lourdes, na França, e Akita no Japão, entre outros, também participarão da rede.

A missa solene também teve alteração no horário e começará às 9 horas. A homenagem à protetora será ao meio-dia, com a tradicional procissão às 17 horas. De acordo com a coordenação do evento religioso, considerado um dos maiores no País, toda a festa foi projetada para ser concluída no jubileu de 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora, encontrada por pescadores em 1717 no Rio Paraíba do Sul.

Acesso

Segundo com a concessionária CCR NovaDutra, que administra a rodovia, principal acesso ao local, a expectativa é de que cerca de 1,5 mil ônibus com romeiros sigam em direção ao templo mariano a partir da zero hora de sábado. A NovaDutra orienta os motoristas de coletivos e carros que trafegam no sentido São Paulo-Aparecida para priorizar a saída do quilômetro 75. Já o acesso para quem usa a Presidente Dutra no sentido Rio-Aparecida deverá usar a saída do km 74. O estacionamento da Basílica de Nossa Senhora Aparecida tem capacidade para 2 mil ônibus e 3 mil automóveis, ao custo de 40 e 13 reais, respectivamente, pelo período de 24 horas.