Movimento de frigorífico é maior agora Fundada há nove anos, a Embutidos Pagan, em Amparo, região de Campinas (SP), tem 15 funcionários. A empresa desossa e embala cortes de carnes suína e produz linguiça, salame e chouriço. O movimento no pequeno frigorífico é entre 2 mil e 3 mil quilos de carne por semana. Mas no fim do ano, principalmente entre novembro e dezembro, a quantidade de carne processada dobra.