Movimento de veículos aumenta nas rodovias de SP O fluxo de veículos começou a aumentar na manhã de hoje, feriado do Dia da Independência, em algumas rodovias de São Paulo, principalmente nas que seguem em direção ao litoral. No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego ficava lento na região do pedágio da Imigrantes, que não dava conta do grande número de veículos. Até as 6 horas, cerca de 142 mil veículos já tinham deixado São Paulo em direção ao litoral sul do Estado. Nas rodovias que ligavam a capital paulista ao interior, apenas a Régis Bittencourt apresentava congestionamento de dois quilômetros, na altura do km 308. No sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, um acidente na altura do km 30 da Castelo deixava cinco quilômetros de lentidão na pista sentido interior. O trânsito era mais tranqüilo na rodovia Presidente Dutra, que estava com movimento normal para um feriado. Segundo as polícias rodoviárias federal e estadual, o movimento estava mais intenso nas demais rodovias, mas sem pontos de paradas.