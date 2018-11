Movimento de veículos é tranquilo nas estradas de SP As principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo apresentam tráfego bom na manhã de hoje. O motorista enfrenta apenas alguns trechos de morosidade na rodovia Régis Bittencourt, no trecho da Serra do Cafezal, entre os municípios de Juquitiba (Grande SP) e Miracatu (Vale do Ribeira).