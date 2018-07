Movimento é intenso nas rodovias de São Paulo O movimento de veículos estava intenso na direção da capital paulista na maioria das rodovias que corta a cidade de São Paulo, por volta 18 horas de hoje. As estradas federais Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra estavam com tráfego intenso, mas sem pontos de parada, assim como os rodovias litorâneas Mogi-Bertioga, dos Tamoios e Rio-Santos, na região da Riviera de São Lourenço. A situação era a mesma na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão.