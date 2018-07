Movimento é intenso no sistema Anchieta-Imigrantes

O motorista que segue para o litoral de São Paulo pelo sistema Anchieta-Imigrantes enfrenta movimento intenso, mas sem lentidão, segundo boletim da concessionária Ecovias, atualizado às 18h08. A partir das 18 horas, o sistema passou a operar no esquema 5x5. Veja também: Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Dossiê Estado: os números do trânsito em SP O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares A pista Norte da Via Anchieta teve a pista fechada para inversão de direção de trânsito e passou a ser utilizada para a subida da serra. Portanto, ambas as rodovias operam normalmente. Não há registro de chuvas em todo o trecho de serra e a visibilidade é boa, apesar do tempo nublado. Também não houve acidentes no trajeto entre a capital paulista, a região do ABC paulista e o litoral.