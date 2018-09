Movimento é normal nas estradas de SP no feriado O trânsito fluía normalmente nas principais rodovias que dão acesso ao litoral e interior de São Paulo, no início da tarde de hoje, feriado do Dia da Consciência Negra. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas. O sistema Anchieta-Imigrantes funcionava no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas estradas operam no sentido da Baixada Santista e as norte de ambas, no da capital paulista. Na capital, às 12h15, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas um ponto de lentidão: 3 km na pista expressa da Marginal do Pinheiros, entre a Rua Quintana e 400 metros antes da Ponte Eusébio Matoso, no sentido da Rodovia Castelo Branco. O congestionamento era provocado pela interdição parcial da pista, na altura da ponte, por conta de um acidente ocorrido no fim da manhã entre três carros, dois caminhões e uma motocicleta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um rapaz de 23 anos sofreu uma contusão no ombro e foi levado ao Pronto-Socorro São Paulo.