Movimento é tranquilo em aeroportos nesta manhã

Boletim das 10h da Infraero mostra que entre os 594 voos programados para o período, 10 (1,7%) registraram atrasos de mais de meia hora e quatro (0,7%) estavam atrasados nesta última hora. Outros 50 (8,4%) foram cancelados.

Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrava um voo cancelado entre os 32 previstos. Nenhum voo saiu atrasado. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, entre os 67 programados cinco foram cancelados e nenhum teve atraso.

De acordo com previsão da Infraero, até a quarta-feira de cinzas (22), cerca de três milhões de pessoas devem embarcar e desembarcar nos aeroportos administrados pelo órgão, representando um crescimento de 13,2% em relação ao Carnaval de 2011.

Internet

A partir deste carnaval, os aeroportos internacionais de Fortaleza, no Ceará, Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia, passam a contar com o serviço de internet gratuita e por 15 minutos. Para se conectar, o passageiro deverá retirar um cartão - com login e senha - nos balcões de informações desses aeroportos. O sinal está disponível nas salas de embarque.