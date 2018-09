Movimento é tranquilo na capital e nas rodovias de SP

De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 7h30, o trânsito era normal nos sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares. Até este horário, não havia registros de lentidões nem acidentes.

Acidente - Seis pessoas ficaram feridas nesta manhã em um acidente envolvendo dois carros na altura do número 4.800 da Avenida Robert Kennedy, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 6 horas e as vítimas, todas com ferimentos leves, foram encaminhadas aos prontos socorros do Grajaú, de Santo Amaro e do M''Boi Mirim. As causas do acidente serão investigadas.