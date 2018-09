Movimento é tranqüilo nas estradas de São Paulo O movimento está tranqüilo nas principais rodovias estaduais de São Paulo, de acordo com a Polícia Rodoviária e as concessionárias, com tempo bom e excelente visibilidade. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias informa que, apesar do movimento um pouco mais intenso em direção à Baixada Santista, os motoristas não encontram pontos de parada ao longo das duas estradas. A previsão é de que cerca de 250 mil veículos utilizem o sistema neste feriado prolongado de Corpus Christi. Já desceram rumo às praias 77,6 mil carros, passando na última hora pelos pedágios 4,9 mil carros. Está em vigor o esquema 5 X 5, com a viagem para o litoral sendo feita pela pista sul da Via Anchieta e pela nova Imigrantes. O retorno à capital paulista acontece pela pista norte da Rodovia Anchieta e pela antiga Rodovia dos Imigrantes. Régis - Problemas mesmo encontra quem utiliza neste momento a Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo/Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, havia lentidão de cerca de nove quilômetros entre os quilômetros 327 e 336, por causa do afunilamento de pista na região de Juquitiba, interior paulista. Devido ao grande movimento em razão do feriado prolongado de Corpus Christi, não há previsão de quando a situação estará normalizada. Acidente - O acidente de maior destaque informado pela Polícia Rodoviária e pela Viaoeste foi um choque, entre um veículo e uma carreta, na Rodovia Castello Branco, na altura do quilômetro 31,5, sentido interior-capital, próximo ao pedágio, região de Jandira, na Grande São Paulo. Seis pessoas ficaram feridas, sendo um ocupante da carreta e cinco passageiros que estavam no carro. A carreta, que transportava brita, acabou tombando e espalhou a carga na pista. Duas faixas estão interditadas e há lentidão nas proximidades do acidente.