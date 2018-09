Movimento é tranquilo nas estradas paulistas O movimento é normal nas principais rodovias paulistas na tarde deste domingo, volta do feriado prolongado do Dia do Trabalho, conforme informações das concessionárias e das polícias rodoviárias federal e estadual. Até as 14h30 não havia registros de lentidões nem congestionamentos. Segundo a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul paulista, entre 13 horas e 14 horas deste domingo, 4.500 carros subiram a serra em direção à capital paulista. Desde a 0 hora de quarta, 30, quando a contagem para o feriado foi iniciada, dos 189.647 veículos que passaram o feriado no litoral, 155.115 já retornaram para São Paulo, restando 34.532 carros na Baixada Santista.