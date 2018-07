Movimento é tranqüilo nas principais estradas de SP As principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo têm movimento tranqüilo nesta manhã de sábado, véspera de eleições municipais. Nas vias que ligam o litoral Sul à capital paulista, não há pontos de lentidão, de acordo com informações da Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes. O trânsito também é livre na Raposo Tavares e Castelo Branco, segundo a ViaOeste. A AutoBan informa que a situação é tranqüila na rodovia dos Bandeirantes, mas alerta o motorista para obras na Anhangüera, na região de Campinas, o que pode provocar pontos de lentidão. No sentido interior, há obras nos quilômetros 95 e 112 da via. No sentido capital, homens trabalham no quilômetro 97.