Movimento é tranqüilo nas principais estradas de SP

O movimento era tranqüilo na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal, tanto nas rodovias federais quanto nas estaduais de São Paulo, segundo as polícias rodoviárias e as concessionárias que administram as estradas. Veja Também: Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal No início desta tarde, o tráfego chegou a ficar intenso, mas não foram registrados pontos de congestionamento. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, entre 14h e 15 horas, 4.700 veículos utilizaram as duas rodovias rumo ao litoral. Cerca de 149 mil veículos seguiram rumo às praias desde a 0h de segunda-feira, quando a contagem foi iniciada. No sistema Anhangüera-Bandeirantes, segundo a concessionária Autoban, até as 11 horas de hoje, 208 mil veículos trafegaram pelas duas rodovias. Apenas a rodovia dos Bandeirantes registrava lentidão, na altura do quilômetro 39, sentido interior do Estado. A Viaoeste informou que um acidente provocava congestionamento entre os quilômetros 17 e 23 da Castello Branco, sentido Itu. No sentido São Paulo, o tráfego era normal. A Rodovia Raposo Tavares não apresentava problemas nos dois sentidos.