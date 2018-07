Movimento é tranqüilo nas principais rodovias de SP

O movimento nas principais rodovias paulistas era tranqüilo na manhã deste domingo, 28, na volta do feriado prolongado de Natal. O trânsito estava bom nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, administradas pela concessionária AutoBan. O tráfego também seguia normal no sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, e nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, da Viaoeste. De acordo com os boletins divulgados pelas concessionárias, nenhum acidente grave foi registrado pela manhã na volta à capital. O tráfego pelo Sistema Anchieta-Imigrantes deve começar e se intensificar no final da tarde, tanto para quem vai ao litoral como para quem retorna a São Paulo, no fim do feriado de Natal e início das festas de ano-novo. Segundo a Ecovias, o movimento em direção à Baixada Santista deve aumentar a partir das 16 horas, quando são esperados cerca de 7 mil veículos. No sentido contrário, em direção à capital, o movimento deve aumentar a partir das 20 horas. Ano novo A AutoBan estima que aproximadamente 660 mil veículos deverão utilizar o Sistema Anhangüera-Bandeirantes em direção ao interior do Estado no feriado prolongado de ano novo, entre terça-feira que vem e domingo. A concessionária ressalta que os motoristas devem evitar os horários entre 17h e 20h na terça-feira, dia 30, e das 9h às 13h de quarta-feira, 31. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 17h e 22h de domingo. A Ecovias prevê que entre 400 mil e 600 mil veículos devem descer a Serra do Mar com destino à Baixada Santista. (Com Vitor Hugo Brandalise, de O Estado de S. Paulo)