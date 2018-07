Movimento é tranqüilo nas principais rodovias paulistas O movimento estava tranqüilo nas principais rodovias paulistas no início da tarde de hoje, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 12h30, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares tinham tráfego normal. Até este horário, também não havia registros de acidentes graves ou interdições que atrapalhassem o trânsito.